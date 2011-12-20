Menu
Russian
The Darkest Hour - trailer
Publication date: 20 December 2011
The Darkest Hour – In Moscow, five young people lead the charge against an alien race who have attacked Earth via our power supply.
5.5 The Darkest Hour
The Darkest Hour Sci-Fi, Thriller, 2011, USA
