Holidays by the Sea - trailer
Holidays by the Sea. Trailer

Holidays by the Sea. Trailer

Publication date: 30 May 2012
Holidays by the Sea – Film with Jacques Tati style. Almost no dialogs to narrate this story of many peoples spending time nearby the sea.
6.3 Holidays by the Sea
Holidays by the Sea Comedy, 2011, France
