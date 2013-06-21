Menu
Trailers
Killing Season. Trailer
Killing Season. Trailer
Publication date: 21 June 2013
Killing Season
– Two veterans of the Bosnian War - one American, one Serbian - find their unlikely friendship tested when one of them reveals their true intentions.
