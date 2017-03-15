Menu
Coco - trailer
Coco - trailer

Publication date: 15 March 2017
Coco – Aspiring musician Miguel (voice of newcomer Anthony Gonzalez) teams up with charming trickster Hector (voice of Gael García Bernal) on an extraordinary journey through the Land of the Dead.
8.5 Coco
Coco Animation, Adventure, 2017, USA
