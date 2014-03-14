Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Film lists
New Releases
Ratings
Trailers
Close trailer
Close trailer
Kinoafisha
Trailers
Bad Johnson. Trailer
Bad Johnson. Trailer
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Publication date: 14 March 2014
Bad Johnson
– A charismatic womanizer receives his comeuppance after his penis mysteriously leaves his body and takes human form.
Expand
Share trailer
4.5
Bad Johnson
Comedy, 2013, USA
00:46
Pervyy na Olimpe
teaser-trailer
00:54
Gorynych
teaser-trailer
02:23
Miller's Girl
trailer in russian
02:24
Now You See Me 3
trailer in russian
01:40
Vniz
trailer
02:18
The Strangers: Chapter 2
trailer in russian
01:54
Weapons
trailer in russian 2
00:40
Tri bogatyrya i svet klinom
teaser
01:02
Bambi: The Reckoning
teaser
01:57
Ukradi moyu mechtu
trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree