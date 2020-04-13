Menu
Russian
Kinoafisha TV Shows Zuleikha Opens Her Eyes

Zuleikha Opens Her Eyes (2020 - 2020)

Зулейха открывает глаза 18+
Production year 2020
Country Russia
Total seasons 1 season
Episode duration 52 minutes
TV channel Россия 1
Runtime 6 hours 56 minutes
Cast
Sergey Makovetsky
Chulpan Khamatova
Yulia Peresild
Elena Shevchenko
Ilyar Abdullaev
Cast and Crew

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5 IMDb
Seasons
Zuleikha Opens Her Eyes - Season 1 Season 1
2020, 8 episodes
 
TV Series reviews
Stills
