Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Zoey's Extraordinary Playlist
Filming locations
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Filming locations
Filming Locations: Zoey's Extraordinary Playlist
Vancouver, British Columbia, Canada
Iconic scenes & Locations
Studio
Whites Studios Copperwood, Richmond, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
pilot locations
San Francisco, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Filming Dates
14 March 2019 - 29 March 2019
3 September 2019 - 30 January 2020
4 September 2020 - 25 March 2021
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree