Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Zoey's Extraordinary Playlist Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Zoey's Extraordinary Playlist

  • Vancouver, British Columbia, Canada

Iconic scenes & Locations

Studio
Whites Studios Copperwood, Richmond, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
pilot locations
San Francisco, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Filming Dates

  • 14 March 2019 - 29 March 2019
  • 3 September 2019 - 30 January 2020
  • 4 September 2020 - 25 March 2021
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more