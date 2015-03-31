Menu
Younger All seasons
Younger
16+
Production year
2015
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
TV Land
Series rating
7.5
7.8
IMDb
All seasons of "Younger"
Season 1
12 episodes
31 March 2015 - 9 June 2015
Season 2
12 episodes
13 January 2016 - 23 March 2016
Season 3
12 episodes
28 September 2016 - 14 December 2016
Season 4
12 episodes
28 June 2017 - 13 September 2017
Season 5
12 episodes
5 June 2018 - 28 August 2018
Season 6
12 episodes
12 June 2019 - 4 September 2019
Season 7
12 episodes
15 April 2021 - 10 June 2021
