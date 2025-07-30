Menu
Kinoafisha TV Shows Yellowstone Articles

Статьи о сериале «Yellowstone»

Статьи о сериале «Yellowstone» All info
В этом сериале нет ковбоев, зато разборок в духе «Йеллоустоуна» — хоть отбавляй: самое то на замену сериалу с Костнером
В этом сериале нет ковбоев, зато разборок в духе «Йеллоустоуна» — хоть отбавляй: самое то на замену сериалу с Костнером Для тех, кто устал ждать выхода спин-оффов и хочет маскулинных проектов.
30 July 2025 19:05
26 000 000 поводов для 2 сезона: «Гангстерленд» с Харди побил уникальный рекорд самого «Йеллоустоуна» — Гай Ричи все еще «тот»
26 000 000 поводов для 2 сезона: «Гангстерленд» с Харди побил уникальный рекорд самого «Йеллоустоуна» — Гай Ричи все еще «тот» И неважно, что культовый постановщик снял всего две серии, ведь хорошее начало — половина дела.
29 June 2025 13:46
Джон Даттон
Воспитал двух чужих, как своих: сколько детей у Джона Даттона из «Йеллоустоуна» В его семье всё так сложно, что героя остается только жалеть.
27 June 2025 15:39
Герои сериала «1923»
Как связаны «1923» и «Йеллоустоун»: объясняем для тех, кто запутался в многочисленных спин-оффах Больше никакой неразберихи — будете знать наверняка.
4 comments
24 June 2025 09:54
Кадры из сериала «Йеллоустоун»
Первый сезон «Йеллоустоуна» стал феноменом 2018 года: а знали ли вы, что продолжения могло и не быть? В итоге хитовый вестерн все равно закрыли намного раньше, чем планировали — а все так хорошо начиналось.
6 June 2025 17:09
Кадры из фильма «Горизонты: Часть 1»
Ждать ли продолжение «Горизонтов»? Будущее вестер-саги Кевина Костнера под вопросом — и дело не только в критике фильма Масштабная франшиза актера застопорилась еще на втором из четырех фильмов — теперь понятно почему.
6 June 2025 07:00
«Хочу второй сезон, Netflix!»: этот легкий вестерн вышел месяц назад — зрители тут же сравнили с «Йеллоустоуном»
«Хочу второй сезон, Netflix!»: этот легкий вестерн вышел месяц назад — зрители тут же сравнили с «Йеллоустоуном» Атмосфера та же, но драмы меньше. А в главных ролях звезды «500 дней лета» и «Трансформеров».
12 May 2025 08:56
Кадр из сериала «Йеллоустоун»
«Йеллоустоун» Тейлора Шеридана завершился скандалом в прошлом году — хотя сериал должен был выходить и сейчас Вестерн-шоу было одним из главных хитов телевидения, но все пошло совсем не так, когда Кевин Костнер захотел свою собственную франшизу.
3 May 2025 08:56
Этот хитовый вестерн Клинта Иствуда вдохновил «Йеллоустоун» Тейлора Шеридана
Этот хитовый вестерн Клинта Иствуда вдохновил «Йеллоустоун» Тейлора Шеридана Фильм стал одним из немногих представителей жанра, выигравших «Оскар» за лучший фильм.
1 May 2025 07:58
Создатели даже не стали отрицать: эта теория о финале «1923» раскрывает тайну отца героя Костнера в «Йеллоустоуне»
Создатели даже не стали отрицать: эта теория о финале «1923» раскрывает тайну отца героя Костнера в «Йеллоустоуне» Осталось лишь дождаться подтверждения самого Шеридана.
2 comments
21 April 2025 17:38
Кевин Костнер
Есть два варианта: в каком порядке нужно смотреть «Йеллоустоун» — многие путаются из-за спин-оффов Разбираемся в хронологии этой вселенной.
2 comments
20 April 2025 18:43
Бет Даттон
Бет Даттон — икона «Йеллоустоуна»: разбираемся, был ли у нее реальный прототип Персонаж настолько сложный, что остальные просто меркнут на фоне.
6 comments
19 April 2025 07:00
Джейкоб и Кара Даттоны
14 млн зрителей за неделю: назван самый популярный эпизод сериала «1923» — приквела легендарного «Йеллоустон» Заодно поделились приятными новостями для фанатов вселенной.
17 April 2025 14:44
Поднимают уровень тестостерона: 6 брутальных сериалов, которые понравятся любителям боевиков и драмы
Поднимают уровень тестостерона: 6 брутальных сериалов, которые понравятся любителям боевиков и драмы Женщинам понравятся, но в отдельных сценах будут закрывать глаза.
25 February 2025 11:21
Кевин Костнер в фильме «Танцующий с волками»
Эпичный вестерн с Кевином Костнером теперь можно посмотреть в Сети и бесплатно (и это совсем не тот фильм, о котором вы подумали) Знакомство с жанром актер начал задолго до своего появления в «“Йеллоустоуне».
1 comment
16 January 2025 07:29
Здесь практически нет однозначно плохих или хороших персонажей: да здравствует серая мораль!
Выше «Игры в кальмара», круче «Йеллоустоуна»: новый хит Netflix идеален во всем, кроме концовки Жанр вестернов продолжает переживать вторую молодость.
3 comments
15 January 2025 07:29
Герой — главный, но сериал покинул навсегда: почему Костнера больше не будет в «Йеллоустоуне»
Герой — главный, но сериал покинул навсегда: почему Костнера больше не будет в «Йеллоустоуне»  Мотив навсегда отказаться от работы с самым драматичным вестерном 21 века у актера есть.
24 November 2024 09:25
Костнер уходит из «Йеллоустоуна», но это не повод лить слезы: замена точно понравится фанатам ковбойского сериала
Костнер уходит из «Йеллоустоуна», но это не повод лить слезы: замена точно понравится фанатам ковбойского сериала Артист решил сосредоточиться на новых проектах.
31 August 2024 07:15
Проклятие острова? Что стало с актерами «Остаться в живых» спустя 20 лет после премьеры сериала
Проклятие острова? Что стало с актерами «Остаться в живых» спустя 20 лет после премьеры сериала Звезды столкнулись с болезнями, зависимостями, отсутствием ролей и даже арестами.
21 August 2024 11:30
