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Yasak Elma
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Season 5 Cast of the Series Yasak Elma (2021)
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"Yasak Elma" cast
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Sevval Sam
Eda Ece
Berk Oktay
Biran Damla Yilma
Biran Damla Yilmaz
Murat Aygen
Melisa Dogu
Ece Dizdar
Sebnem Dönmez
Baris Aytac
Caner Çelebi
Ceyhun Mengiroglu
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