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Xena: Warrior Princess
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Season 2 Cast of the Series Xena: Warrior Princess (1996)
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Cast and roles
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"Xena: Warrior Princess" cast
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Lucy Lawless
Xena
Lucy Lawless
Renee O'Connor
Gabrielle
Todd Rippon
Ebonie Smith
Hudson Leick
Murray Keane
Ted Raimi
Melinda Clarke
Renee O'Connor
Xena
Tim Thomerson
Joe Berryman
George Henare
Renee O'Connor
Bruce Campbell
Matthew Chamberlain
Antony Starr
Peter Vere-Jones
Karl Urban
Rachel Blakely
Robert Trebor
Alexandra Tydings
Jay Laga'aia
Charles Mesure
Hudson Leick
Xena
Nathaniel Lees
Anthony Ray Parker
Danielle Cormack
John Sumner
Charles Siebert
Tony Todd
Calvin Tuteao
Bruce Campbell
Xena
Kevin Smith
Craig Parker
Eddie Campbell
Peter Tait
Daniel Parker
Iain Rea
Simone Kessell
Jason Hoyte
Stan Wolfgramm
Craig Walsh-Wrightson
Michael Hurst
Jennifer Rucker
Bruce Hopkins
Erik Thomson
Campbell Rousselle
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