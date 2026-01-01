|Title
|Artist
|Time
|1
|Main Title
|Joseph LoDuca
|1:17
|2
|The Warrior Princess
|Joseph LoDuca
|2:11
|3
|Darfus
|Joseph LoDuca
|2:07
|4
|Soulmates
|Joseph LoDuca
|2:26
|5
|Burial
|Joseph LoDuca / Lucy Lawless
|1:53
|6
|Xena and the Big Bird
|Joseph LoDuca
|2:28
|7
|Gabby Dance
|Joseph LoDuca
|1:02
|8
|The Gauntlet
|Joseph LoDuca
|2:00
|9
|Barn Blazers
|Joseph LoDuca
|2:22
|10
|Fight On the Heads
|Joseph LoDuca
|2:56
|11
|Draco's Men
|Joseph LoDuca
|2:17
|12
|Glede Ma Glede
|Joseph LoDuca / Народные
|0:45
|13
|Burying the Past
|Joseph LoDuca
|3:01
|14
|Xena's Web
|Joseph LoDuca
|2:14
|15
|Goodbye
|Joseph LoDuca
|2:51
|16
|Giants
|Joseph LoDuca
|2:38
|17
|Funeral Dance
|Joseph LoDuca
|1:37
|18
|Challenging the Gods
|Joseph LoDuca
|3:10
|19
|Dreamscape
|Joseph LoDuca
|3:01
|20
|Quarterman's Festival
|Joseph LoDuca
|2:29
|21
|Roll In the Leaves
|Joseph LoDuca
|0:48
|22
|Funeral Pyre
|Joseph LoDuca
|1:25
|23
|On the Balcony
|Joseph LoDuca
|2:09
|24
|The Oracle
|Joseph LoDuca
|3:16
|25
|Hail Xena
|Joseph LoDuca
|1:35
|26
|Going To Kill Me
|Joseph LoDuca
|0:46
|27
|The Wrath of Callisto
|Joseph LoDuca
|2:37
|28
|Bloodlust
|Joseph LoDuca
|2:25
|29
|Ladder Fight
|Joseph LoDuca
|4:46
|30
|Main Title (Extended Version)
|Joseph LoDuca
|1:23