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Kinoafisha TV Shows Xena: Warrior Princess Soundtrack

Soundtrack from "Xena: Warrior Princess"

Music from "Xena: Warrior Princess" All info
Xena: Warrior Princess (Original Television Soundtrack)
Xena: Warrior Princess (Original Television Soundtrack) 30 tracks. Joseph LoDuca
Listen
Title Artist Time
1 Main Title Joseph LoDuca 1:17
2 The Warrior Princess Joseph LoDuca 2:11
3 Darfus Joseph LoDuca 2:07
4 Soulmates Joseph LoDuca 2:26
5 Burial Joseph LoDuca / Lucy Lawless 1:53
6 Xena and the Big Bird Joseph LoDuca 2:28
7 Gabby Dance Joseph LoDuca 1:02
8 The Gauntlet Joseph LoDuca 2:00
9 Barn Blazers Joseph LoDuca 2:22
10 Fight On the Heads Joseph LoDuca 2:56
11 Draco's Men Joseph LoDuca 2:17
12 Glede Ma Glede Joseph LoDuca / Народные 0:45
13 Burying the Past Joseph LoDuca 3:01
14 Xena's Web Joseph LoDuca 2:14
15 Goodbye Joseph LoDuca 2:51
16 Giants Joseph LoDuca 2:38
17 Funeral Dance Joseph LoDuca 1:37
18 Challenging the Gods Joseph LoDuca 3:10
19 Dreamscape Joseph LoDuca 3:01
20 Quarterman's Festival Joseph LoDuca 2:29
21 Roll In the Leaves Joseph LoDuca 0:48
22 Funeral Pyre Joseph LoDuca 1:25
23 On the Balcony Joseph LoDuca 2:09
24 The Oracle Joseph LoDuca 3:16
25 Hail Xena Joseph LoDuca 1:35
26 Going To Kill Me Joseph LoDuca 0:46
27 The Wrath of Callisto Joseph LoDuca 2:37
28 Bloodlust Joseph LoDuca 2:25
29 Ladder Fight Joseph LoDuca 4:46
30 Main Title (Extended Version) Joseph LoDuca 1:23
Listen to songs from "Xena: Warrior Princess" (1995) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Xena: Warrior Princess" in different languages are free for listening online.
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