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Xena: Warrior Princess
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"Xena: Warrior Princess" updates
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Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Winner
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Music and Lyrics
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Nominee
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