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Kinoafisha TV Shows Wild Wild Country Awards

"Wild Wild Country" updates

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Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Sound Editing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
 Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Nominee
 Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
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