А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона
Престижные премии для них при этом никто не отменял.
2 comments
22 August 2025 12:19
Они мучают поклонников до сих пор: научно-фантастические сериалы, которые закрыли до их логического завершения
Все больше современных шоу предпочитают относительно нормальное завершение истории загадочному финалу, и в этом есть смысл.
1 comment
31 May 2025 09:25
Думали, что дальше и некуда: топ-5 сериалов с последним сезоном хуже, чем у «Игры престолов»
Хитовый сериал по мотивам книг Джорджа Мартина оказался лишь одним из тех, чей успешный старт не помог довести дело до такого же успешного конца.
12 May 2025 13:17
Зрители выбрали 7 сериалов, которые испортили нелепые последние сезоны: №5 культовый в России
«Игра престолов» первая в черном списке.
19 August 2024 19:15
