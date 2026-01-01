|Title
|Artist
|Time
|1
|The Love We Make
|Prince
|4:39
|2
|Why Must the Show Go On
|Philip Oakey, Giorgio Moroder / Giorgio Moroder
|4:11
|3
|A Lei
|Anna Oxa / Roberto Vecchioni
|3:47
|4
|Three Weeks And I'm Still Outta My Mind
|John Adams
|5:09
|5
|Keys Of Life
|Klaus Nomi
|2:26
|6
|Lightning Strikes
|Klaus Nomi
|2:58
|7
|Child Prodigy
|Arto Lindsay / Caetano Veloso
|4:17
|8
|Time Will Tell
|Blood Orange / Devonte Hynes
|5:37
|9
|Emilia Paranoica
|CCCP Fedeli Alla Linea
|7:22
|10
|Soldier of Love
|Francesca Scorsese / Tony Moon
|1:43
|11
|America A O
|Aaron Carter / Alan Ross
|3:29
|12
|House Of Cards
|Radiohead / Phil Selway
|5:28
|13
|Absolute Beginners (Single Version Remastered)
|David Bowie
|5:36
|14
|Child Song
|Kip Hanrahan / Tony Hymas
|2:37
|15
|Better Than Me (Live at Club Locomotiv)
|Blood Orange / Devonte Hynes
|3:17
|16
|But You (Live at Club Locomotiv)
|Blood Orange / Devonte Hynes
|3:17
|17
|Time Will Tell (Live at Club Locomotiv)
|Blood Orange / Devonte Hynes
|5:50