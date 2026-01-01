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Kinoafisha TV Shows We Are Who We Are Soundtrack

Soundtrack from "We Are Who We Are"

Music from "We Are Who We Are" All info
We Are Who We Are (Original Series Soundtrack)
We Are Who We Are (Original Series Soundtrack) 17 tracks. Prince, Philip Oakey, Giorgio Moroder, Anna Oxa, John Adams, Klaus Nomi, Arto Lindsay, Blood Orange, CCCP Fedeli Alla Linea, Francesca Scorsese, Aaron Carter, Radiohead, David Bowie, Kip Hanrahan
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We Are Who We Are (Original Series Score)
We Are Who We Are (Original Series Score) 16 tracks. Devonte Hynes, Julius Eastman, John Adams
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Title Artist Time
1 The Love We Make Prince 4:39
2 Why Must the Show Go On Philip Oakey, Giorgio Moroder / Giorgio Moroder 4:11
3 A Lei Anna Oxa / Roberto Vecchioni 3:47
4 Three Weeks And I'm Still Outta My Mind John Adams 5:09
5 Keys Of Life Klaus Nomi 2:26
6 Lightning Strikes Klaus Nomi 2:58
7 Child Prodigy Arto Lindsay / Caetano Veloso 4:17
8 Time Will Tell Blood Orange / Devonte Hynes 5:37
9 Emilia Paranoica CCCP Fedeli Alla Linea 7:22
10 Soldier of Love Francesca Scorsese / Tony Moon 1:43
11 America A O Aaron Carter / Alan Ross 3:29
12 House Of Cards Radiohead / Phil Selway 5:28
13 Absolute Beginners (Single Version Remastered) David Bowie 5:36
14 Child Song Kip Hanrahan / Tony Hymas 2:37
15 Better Than Me (Live at Club Locomotiv) Blood Orange / Devonte Hynes 3:17
16 But You (Live at Club Locomotiv) Blood Orange / Devonte Hynes 3:17
17 Time Will Tell (Live at Club Locomotiv) Blood Orange / Devonte Hynes 5:50
Listen to songs from "We Are Who We Are" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "We Are Who We Are" in different languages are free for listening online.
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