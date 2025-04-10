Menu
TV Shows
На «Очень странных делах» свет клином не сошелся: создатели экранизируют аниме, книгу Кинга и еще кое-что секретное
А также в их копилке несколько отличных проектов, уже увидевших свет.
10 April 2025 07:00
Устали ждать 4 сезон «Извне»? Вспомнили отличную замену без «анкуи», но с отрезанным от мира городком
Герои также не понимают, как они там оказались.
20 March 2025 16:11
Безнадега, загадки и море крови: 5 сериалов для тех, кто устал ждать финал 3 сезона «Извне»
Все проекты — с логичным финалом, и осилить их можно даже за выходные.
30 October 2024 14:20
