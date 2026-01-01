Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Watchmen Awards

"Watchmen" updates

All info
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Winner
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Winner
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Winner
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Winner
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Winner
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Music Supervision
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020 Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
 Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more