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Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Winner
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Winner
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Winner
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Winner
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Winner
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Music Supervision
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Nominee
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Nominee
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Nominee
Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Nominee
Outstanding Special Visual Effects
Nominee
Outstanding Special Visual Effects
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
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