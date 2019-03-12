Filming Locations: Warrior Nun
- Malaga, Andalucia, Spain
- Seville, Spain
- Antequera, Malaga, Andalucia, Spain
- Ronda, Malaga, Andalucia, Spain
- Sevilla, Andalucia, Spain
- The Royal Collegiate Church of Santa María La Mayor, Antequera, Málaga, Andalucía, Spain
- Marbella, Malaga, Andalucia, Spain
- El Torcal de Antequera, Malaga, Andalucia, Spain
- Madrid, Spain
- Calle de las Huertas, Madrid, Madrid, Spain
- Hospital de Tavera, Toledo, Castilla-La Mancha, Spain
- Quinta de Mirabel, Toledo, Toledo, Castilla-La Mancha, Spain
- Monasterio de Uclés, Uclés, Cuenca, Castilla-La Mancha, Spain
- Calle de Puñonrostro, Madrid, Madrid, Spain
- Casa de Campo, Madrid, Spain
- Madrid, Madrid, Spain
- Museo del Prado, Madrid, Spain
- Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, El Escorial, Madrid, Spain
- Borox, Toledo, Castilla-La Mancha, Spain
- Calle Núñez de Arce, Madrid, Madrid, Spain
- Fuerte de San Francisco, Guadalajara, Guadalajara, Castilla-La Mancha, Spain
- Palacio de la Fresneda, El Escorial, Madrid, Spain
- Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Spain
- Palacio de Galiana, Toledo, Castilla-La Mancha, Spain