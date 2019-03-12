Menu
Warrior Nun Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Warrior Nun

  • Malaga, Andalucia, Spain
  • Seville, Spain
  • Antequera, Malaga, Andalucia, Spain
  • Ronda, Malaga, Andalucia, Spain
  • Sevilla, Andalucia, Spain
  • The Royal Collegiate Church of Santa María La Mayor, Antequera, Málaga, Andalucía, Spain
  • Marbella, Malaga, Andalucia, Spain
  • El Torcal de Antequera, Malaga, Andalucia, Spain
  • Madrid, Spain
  • Calle de las Huertas, Madrid, Madrid, Spain
  • Hospital de Tavera, Toledo, Castilla-La Mancha, Spain
  • Quinta de Mirabel, Toledo, Toledo, Castilla-La Mancha, Spain
  • Monasterio de Uclés, Uclés, Cuenca, Castilla-La Mancha, Spain
  • Calle de Puñonrostro, Madrid, Madrid, Spain
  • Casa de Campo, Madrid, Spain
  • Madrid, Madrid, Spain
  • Museo del Prado, Madrid, Spain
  • Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, El Escorial, Madrid, Spain
  • Borox, Toledo, Castilla-La Mancha, Spain
  • Calle Núñez de Arce, Madrid, Madrid, Spain
  • Fuerte de San Francisco, Guadalajara, Guadalajara, Castilla-La Mancha, Spain
  • Palacio de la Fresneda, El Escorial, Madrid, Spain
  • Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Spain
  • Palacio de Galiana, Toledo, Castilla-La Mancha, Spain

Iconic scenes & Locations

Vatican Grottoes
Real Alcazar, Seville, Andalucia, Spain
Discotheque in prison
Antigua Prision Provincial de Malaga, Av. de Jose Ortega y Gasset, 24, 29006 Malaga, Spain
Castle in Areala's flashback scenes
Almodóvar del Río, Córdoba, Andalucía, Spain
Ava and Mary sleep in a church and celebrate a New Day scenes
Plaza Portichuelo, Antequera, Málaga, Andalucía, Spain
Church in the opening scene
Church of San Juan, Antequera, Málaga, Andalucía, Spain
Papal conclave
Cathedral of Malaga, Málaga, Málaga, Andalucía, Spain
Arq Tech building
University of Malaga, Málaga, Málaga, Andalucía, Spain
Luxury chalet and beach pier scenes
Marbella Club Hotel, Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, Marbella, Málaga, Andalucía, Spain
Orphanage
Cultural Center La Térmica, Av. de los Guindos, Málaga, Málaga, Andalucía, Spain
St. Peter's Basilica in Vatican
Real Fábrica de Tabacos, Seville, Sevilla, Andalucía, Spain
Promenade, beach and sundial in a square exterior scene
Caleta de Vélez, Vélez-Málaga, Málaga, Andalucía, Spain
St. Peter's Basilica in Vatican
Museo de Málaga, Málaga, Málaga, Andalucía, Spain
Town and restaurant in Switzerland
Navacerrada, Madrid, Spain
Chapel and cemetery scenes
Cementerio de la Almudena, Madrid, Madrid, Spain
Fight in the passage with stairs
Pasaje del Obispo, Madrid, Madrid, Spain
Adriel appears in an ancient egyptian temple in Madrid
Templo de Debod, Madrid, Spain
Studio
Estudios Infinia, Boadilla del Monte, Madrid, Spain
Old cinema theater scenes
Cine Dore - 3 Calle de Santa Isabel, Madrid, Madrid, Spain
Florist scenes
Plaza del Ángel, Madrid, Madrid, Spain
Modern bridge scenes
Parque Madrid Río, Madrid, Madrid, Spain
Underground prison
Bodega del Real Cortijo de Carlos III, Aranjuez, Madrid, Spain
Cathedral of Adriel
Instituto del Patrimonio Cultural de España Building, Madrid, Madrid, Spain
Filming Dates

  • 12 March 2019 - 8 July 2019
  • 26 July 2021 - 3 November 2021
