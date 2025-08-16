Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows War & Peace Articles

Статьи о сериале «War & Peace»

Статьи о сериале «War & Peace» All info
Одри Хепберн, Энтони Хопкинс, Сарик Андреасян — уберите лишнее: вспоминаем все экранизации романа «Война и мир»
Одри Хепберн, Энтони Хопкинс, Сарик Андреасян — уберите лишнее: вспоминаем все экранизации романа «Война и мир» Культовое произведение не снимал только ленивый.
2 comments
16 August 2025 21:01
Кадры из сериалов «Война и мир»
Не только отечественные: в топе любимых лент президента России нашелся один британский сериал Справедливости ради, сняли его по великому роману российского писателя. 
Write review
18 April 2025 18:07
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Дождались: в третьем сезоне «Дома Дракона» покажут нового персонажа, который в книге изменил все Сами новые серии начали снимать буквально на днях.
Write review
4 April 2025 10:52
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more