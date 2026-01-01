|Title
|Artist
|Time
|1
|Virgin River Main Title
|Jeff Garber
|1:28
|2
|Hope and the Gals
|Jeff Garber
|1:10
|3
|Flashback Seger Shirt
|Jeff Garber
|2:14
|4
|I Won't Give Up
|Chance Peña
|3:18
|5
|Mel Lost the Baby
|Jeff Garber
|1:42
|6
|Jack's Iraq Flashback
|Jeff Garber
|0:54
|7
|Getting In Deeper
|Jeff Garber
|1:15
|8
|Paige & Preacher
|Jeff Garber
|1:11
|9
|Time After Time
|Phillip LaRue and The Wildwoods
|3:35
|10
|Mel and Char Argue
|Jeff Garber
|1:23
|11
|Lily Tells Mel
|Jeff Garber
|1:33
|12
|Mel Confronts Jack
|Jeff Garber
|1:17
|13
|Running Low
|SYML / Shawn Mendes
|4:06
|14
|Mel Holds Chloe
|Jeff Garber
|1:30
|15
|Loverboy Ricky
|Jeff Garber
|0:38
|16
|Hope Says Yes
|Jeff Garber
|1:09
|17
|Mel Tells Jack
|Jeff Garber
|2:49
|18
|Three Little Birds
|Dresage, AG / Bob Marley
|2:30
|19
|Virgin River End Credits
|Jeff Garber
|1:03