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Kinoafisha TV Shows Virgin River Soundtrack

Soundtrack from "Virgin River"

Music from "Virgin River" All info
Virgin River (Music From the Netflix Series)
Virgin River (Music From the Netflix Series) 19 tracks. Jeff Garber, Chance Peña, Phillip LaRue and The Wildwoods, SYML, Dresage, AG
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Title Artist Time
1 Virgin River Main Title Jeff Garber 1:28
2 Hope and the Gals Jeff Garber 1:10
3 Flashback Seger Shirt Jeff Garber 2:14
4 I Won't Give Up Chance Peña 3:18
5 Mel Lost the Baby Jeff Garber 1:42
6 Jack's Iraq Flashback Jeff Garber 0:54
7 Getting In Deeper Jeff Garber 1:15
8 Paige & Preacher Jeff Garber 1:11
9 Time After Time Phillip LaRue and The Wildwoods 3:35
10 Mel and Char Argue Jeff Garber 1:23
11 Lily Tells Mel Jeff Garber 1:33
12 Mel Confronts Jack Jeff Garber 1:17
13 Running Low SYML / Shawn Mendes 4:06
14 Mel Holds Chloe Jeff Garber 1:30
15 Loverboy Ricky Jeff Garber 0:38
16 Hope Says Yes Jeff Garber 1:09
17 Mel Tells Jack Jeff Garber 2:49
18 Three Little Birds Dresage, AG / Bob Marley 2:30
19 Virgin River End Credits Jeff Garber 1:03
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