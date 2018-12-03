Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Virgin River
Filming locations
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Filming Locations: Virgin River
Vancouver, British Columbia, Canada
British Columbia, Canada
Iconic scenes & Locations
Mel's cabin
McMurdo Frazer Park Caretaker's Cabin, 2720 Pemberton Avenue, North Vancouver, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
exterior of Jack's Bar
The Watershed Grill - 41101 Government Rd, Brackendale, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doc Mullins's clinic
122 1st St, New Westminster, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Studio
Northbrook Studios Burnaby, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 6
Singapore
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Filming City
Maple Ridge, British Columbia, Canada
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Filming Dates
3 December 2018 - 26 March 2019
9 September 2019 - 17 December 2019
August 2020 - December 2020
3 August 2021 - 3 December 2021
18 July 2022 - 21 November 2022
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree