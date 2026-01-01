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Season 2 Cast of the Series Vinland Saga (2023)
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"Vinland Saga" cast
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Shinya Takahashi
Fuminori Komatsu
Hiroki Gotô
Kensho Ono
Shunsuke Takeuchi
Yûto Uemura
Yasuhiro Mamiya
Masafumi Kobatake
Taito Ban
Kôji Takeda
Atsushi Ono
Yu Hayashi
Chinatsu Akasaki
Tomoko Shiota
Yôji Ueda
Hideaki Tezuka
Taiten Kusunoki
Ken'ichirô Matsuda
Drew Breedlove
Akio Otsuka
Mugihito
Mike Haimoto
Nao Tôyama
Takayuki Sugô
Tatsumaru Tachibana
Hiroki Yasumoto
Naoya Uchida
Ryôta Takeuchi
Hitomi Nabatame
Christopher W. Jones
Jarrod Greene
Motoki Sakuma
Sean Burgos
Marie Ôi
Kira Buckland
Takuya Nakashima
Aleks Le
Jason Griffith
Maki Kawase
Griffin Burns
Aya Endou
Kristian Eros
Ao Takahashi
Aya Endo
Tiana Camacho
Mitsuhiro Ichiki
Greg Chun
Kellen Goff
Shin'ya Hamazoe
Alejandro Saab
Doug Jackson
Matthew Elkins
Jin Urayama
William Salyers
Gilli Messer
Ian Sinclair
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