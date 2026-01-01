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Golden Globes, USA 2017
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2016
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2015
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2014
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2013
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Winner
Outstanding Casting for a Comedy Series
Winner
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Casting for a Comedy Series
Winner
Outstanding Casting for a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Casting for a Comedy Series
Winner
Outstanding Casting for a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Contemporary Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Outstanding Art Direction for a Contemporary Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2015
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
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