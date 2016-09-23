Menu
Van Helsing All seasons
Van Helsing
18+
Production year
2016
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
Syfy
Series rating
7.8
Rate
10
votes
6.3
IMDb
Write review
All seasons of "Van Helsing"
Season 1
13 episodes
23 September 2016 - 9 December 2016
Season 2
13 episodes
5 October 2017 - 4 January 2018
Season 3
13 episodes
5 October 2018 - 28 December 2018
Season 4
13 episodes
27 September 2019 - 20 December 2019
Season 5
13 episodes
16 April 2021 - 25 June 2021
