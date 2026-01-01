|1
|Интро
|И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко
|2:39
|2
|Расследование
|И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко
|3:02
|3
|1947
|И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко
|1:43
|4
|Маркиз Де Шамм
|И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко
|3:22
|5
|Хранители
|И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко
|1:43
|6
|1812
|И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко
|2:09
|7
|Графиня Воронцова
|И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко
|3:08
|8
|Умирать Пока Не Планирую
|И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко
|2:10
|9
|Где Я?
|И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко
|1:55
|10
|Это. Моя. Семья.
|И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко
|2:44
|11
|Дед Слава
|И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко
|2:51
|12
|Живой
|И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко
|2:16
|13
|Улика
|И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко
|1:55
|14
|Хутор
|И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко
|5:37
|15
|Допрос
|И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко
|3:20