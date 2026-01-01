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Kinoafisha TV Shows Central Russia's Vampires Soundtrack

Soundtrack from "Central Russia's Vampires"

Music from "Central Russia's Vampires" All info
Вампиры средней полосы (Оригинальная музыка к сериалу)
Вампиры средней полосы (Оригинальная музыка к сериалу) 15 tracks. И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко
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Title Artist Time
1 Интро И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко 2:39
2 Расследование И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко 3:02
3 1947 И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко 1:43
4 Маркиз Де Шамм И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко 3:22
5 Хранители И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко 1:43
6 1812 И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко 2:09
7 Графиня Воронцова И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко 3:08
8 Умирать Пока Не Планирую И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко 2:10
9 Где Я? И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко 1:55
10 Это. Моя. Семья. И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко 2:44
11 Дед Слава И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко 2:51
12 Живой И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко 2:16
13 Улика И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко 1:55
14 Хутор И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко 5:37
15 Допрос И. Канаев, Д. Воронцов, Е. Голотенко 3:20
Listen to songs from "Central Russia's Vampires" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Central Russia's Vampires" in different languages are free for listening online.
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