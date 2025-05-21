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Central Russia's Vampires
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Filming Locations: Central Russia's Vampires
Smolensk, Russia
Filming Dates
21 May 2025 - 19 August 2025
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