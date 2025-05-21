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Kinoafisha TV Shows Central Russia's Vampires Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Central Russia's Vampires

  • Smolensk, Russia

Filming Dates

  • 21 May 2025 - 19 August 2025
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