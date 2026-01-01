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Kinoafisha TV Shows Twin Peaks Soundtrack

Soundtrack from "Twin Peaks"

Music from "Twin Peaks" All info
Twin Peaks (Soundtrack From)
Twin Peaks (Soundtrack From) 11 tracks. Angelo Badalamenti, Julee Cruise
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Title Artist Time
1 Twin Peaks Theme Angelo Badalamenti / David Lynch 5:10
2 Laura Palmer's Theme Angelo Badalamenti 4:52
3 Audrey's Dance Angelo Badalamenti 5:18
4 The Nightingale Julee Cruise / Lynch 4:56
5 Freshly Squeezed Angelo Badalamenti 3:49
6 The Bookhouse Boys Angelo Badalamenti 3:30
7 Into the Night Julee Cruise / Lynch 4:44
8 Night Life In Twin Peaks Angelo Badalamenti 3:27
9 Dance of the Dream Man Angelo Badalamenti 3:42
10 Love Theme from Twin Peaks Angelo Badalamenti 5:04
11 Falling Julee Cruise / Angelo Badalamenti 5:22
Listen to songs from "Twin Peaks" (1990) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Twin Peaks" in different languages are free for listening online.
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