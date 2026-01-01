|Title
|Artist
|Time
|1
|Twin Peaks Theme
|Angelo Badalamenti / David Lynch
|5:10
|2
|Laura Palmer's Theme
|Angelo Badalamenti
|4:52
|3
|Audrey's Dance
|Angelo Badalamenti
|5:18
|4
|The Nightingale
|Julee Cruise / Lynch
|4:56
|5
|Freshly Squeezed
|Angelo Badalamenti
|3:49
|6
|The Bookhouse Boys
|Angelo Badalamenti
|3:30
|7
|Into the Night
|Julee Cruise / Lynch
|4:44
|8
|Night Life In Twin Peaks
|Angelo Badalamenti
|3:27
|9
|Dance of the Dream Man
|Angelo Badalamenti
|3:42
|10
|Love Theme from Twin Peaks
|Angelo Badalamenti
|5:04
|11
|Falling
|Julee Cruise / Angelo Badalamenti
|5:22