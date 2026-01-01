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Kinoafisha TV Shows Twin Peaks Awards

"Twin Peaks" updates

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Golden Globes, USA 1991 Golden Globes, USA 1991
Best Television Series - Drama
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Costume Design for a Series
Winner
Outstanding Editing for a Series - Single Camera Production
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Main Title Theme Music
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Nominee
 Outstanding Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Directing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Main Title Theme Music
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Nominee
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