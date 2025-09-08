Menu
All info
Попросили ИИ назвать 5 сериалов, цепляющих с первых минут: составил крутой топ-5 с рейтингами 8+ — и детективы, и спорт, и дорама
Правда, есть нюанс: вы уже могли видеть эти легенды. Но если нет — срочно включайте и знайте, что мы вам завидуем.
2 comments
8 September 2025 16:40
«В этом есть свобода»: Макконахи готов сняться в 5 сезоне «Настоящего детектива» вместе с Кейджем, и ждет лишь одного
Все надежды на сценаристов.
Write review
8 September 2025 12:48
«Нет явных клише и шаблонов»: в России еще 10 лет назад сняли свой «Настоящий детектив» — даже на IMDb получил 7 баллов
В центре сюжета — российская глубинка, но зрители все равно хвалят за атмосферу.
Write review
7 September 2025 18:07
МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»
Первые инсайды о долгожданном триллере.
Write review
22 August 2025 18:07
А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона
Престижные премии для них при этом никто не отменял.
2 comments
22 August 2025 12:19
Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше
У проекта пока не так много фанатов за пределами Азии: исправляем.
Write review
28 July 2025 20:03
Готовьтесь к допросам и безумию Раста: Харрельсон и МакКонахи могут вернуться в 6-м сезоне «Настоящего детектива»
Поигрались в антологию и решили вернуться к истокам.
2 comments
31 May 2025 19:34
«Настоящий детектив» в готической Абхазии: второй «Фишер» только вышел, а уже удостоился сравнения с легендой
От отсылок к Финчеру до копирования Пиццолатто.
Write review
31 May 2025 17:09
Все еще скучаете по «тому самому» «Настоящему детективу»? Тогда этот недооцененный британский сериал способен удивить
Харрельсона и Макконахи переплюнуть сложно, но в остальном: параллелей много.
Write review
27 February 2025 18:36
Без МакКонахи, не в глубинке: стало известно, о чем будет 5 сезон «Настоящего детектива»
Проект поставили на конвейер.
Write review
14 February 2025 11:21
МакКонахи и Харрельсон снова вместе: «Настоящий детектив» продолжили в спецэпизоде
Старый режиссер и даже Билли Боб Торнтон.
Write review
2 February 2025 08:56
«Настоящий детектив» на максималках: эти 7 триллеров рекомендуют прожженные фанаты тру-крайм
Жестокая подборка, которая потрясет вашу психику.
Write review
21 December 2024 07:00
В восторге от «Настоящего детектива»? Эти 10 мини-сериалов на реальных событиях «взорвут вам мозг»
Безжалостный и интригующий тру-крайм для фанатов жанра.
Write review
6 December 2024 10:52
Любите смотреть детективы? Эти 3 сериала рекомендует кинокритик — от экрана не оторваться
Если вы их еще не смотрели, вам крупно повезло, а если видели, то на горизонте повторное наслаждение.
Write review
12 November 2024 13:20
«Настоящий детектив» с Макконахи смотрели миллионы, а эти 3 отличных детектива незаслуженно остались в стороне
Особенно жестоко в них поступают с детьми и женщинами.
Write review
11 November 2024 14:20
Не было бы счастья: «Настоящий детектив» стал великим благодаря личной трагедии МакКонахи
Артист годы назад пережил жуткие события.
Write review
4 November 2024 15:42
Мистика, индейцы, смерть: «скрытый бриллиант» Netflix со 100% на RT в духе «Настоящего детектива»
Уже вышло два сезона, а третий не за горами.
Write review
25 August 2024 09:30
