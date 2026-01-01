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Kinoafisha TV Shows True Blood Awards

"True Blood" updates

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Golden Globes, USA 2009 Golden Globes, USA 2009
Best TV Actress - Drama
Winner
Best Television Series - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2010 Golden Globes, USA 2010
Best Television Series - Drama
Nominee
 Best TV Actress - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Casting for a Drama Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Art Direction for a Contemporary or Fantasy Series (Single-Camera)
Nominee
 Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Contemporary or Fantasy Series (Single-Camera)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Best International
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2011 Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2012 Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010 Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
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