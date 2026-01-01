Transformers: War for Cybertron Trilogy: Earthrise Original Anime Soundtrack 18 tracks. Alexander Bornstein Listen Transformers: War For Cybertron Trilogy: Siege Original Anime Soundtrack 17 tracks. Alexander Bornstein Listen

Title Artist Time 1 Earthrise (Theme Suite) Alexander Bornstein 1:19 2 Autobot Attack Alexander Bornstein 2:49 3 Bumblebee's Choice Alexander Bornstein 1:26 4 Quintesson Lair Alexander Bornstein 4:10 5 Escape / The Nemesis Alexander Bornstein 4:13 6 Scorponok Alexander Bornstein 2:52 7 Bot Form / No Escape Alexander Bornstein 2:20 8 How Did We Get Here / Optimus Helps Megatron Alexander Bornstein 5:13 9 Battle With Scorponok Alexander Bornstein 5:24 10 Sky Lynx Alexander Bornstein 3:20 11 Arrival Of Galvatron Alexander Bornstein 1:57 12 The Dead Universe Alexander Bornstein 4:39 13 A Future Warning Alexander Bornstein 3:59 14 Dead Universe Escape / Unicron Alexander Bornstein 3:33 15 Forgive Me Alexander Bornstein 3:35 16 Deseeus Returns / Wheeljack Rescue Alexander Bornstein 2:56 17 Fall Of The Autobots Alexander Bornstein 3:57 18 Beast Alexander Bornstein 1:44

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