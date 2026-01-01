|Title
|Artist
|Time
|1
|Earthrise (Theme Suite)
|Alexander Bornstein
|1:19
|2
|Autobot Attack
|Alexander Bornstein
|2:49
|3
|Bumblebee's Choice
|Alexander Bornstein
|1:26
|4
|Quintesson Lair
|Alexander Bornstein
|4:10
|5
|Escape / The Nemesis
|Alexander Bornstein
|4:13
|6
|Scorponok
|Alexander Bornstein
|2:52
|7
|Bot Form / No Escape
|Alexander Bornstein
|2:20
|8
|How Did We Get Here / Optimus Helps Megatron
|Alexander Bornstein
|5:13
|9
|Battle With Scorponok
|Alexander Bornstein
|5:24
|10
|Sky Lynx
|Alexander Bornstein
|3:20
|11
|Arrival Of Galvatron
|Alexander Bornstein
|1:57
|12
|The Dead Universe
|Alexander Bornstein
|4:39
|13
|A Future Warning
|Alexander Bornstein
|3:59
|14
|Dead Universe Escape / Unicron
|Alexander Bornstein
|3:33
|15
|Forgive Me
|Alexander Bornstein
|3:35
|16
|Deseeus Returns / Wheeljack Rescue
|Alexander Bornstein
|2:56
|17
|Fall Of The Autobots
|Alexander Bornstein
|3:57
|18
|Beast
|Alexander Bornstein
|1:44