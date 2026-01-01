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Kinoafisha TV Shows Transformers: War for Cybertron Trilogy Soundtrack

Soundtrack from "Transformers: War for Cybertron Trilogy"

Music from "Transformers: War for Cybertron Trilogy" All info
Transformers: War for Cybertron Trilogy: Earthrise Original Anime Soundtrack
Transformers: War for Cybertron Trilogy: Earthrise Original Anime Soundtrack 18 tracks. Alexander Bornstein
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Transformers: War For Cybertron Trilogy: Siege Original Anime Soundtrack
Transformers: War For Cybertron Trilogy: Siege Original Anime Soundtrack 17 tracks. Alexander Bornstein
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Title Artist Time
1 Earthrise (Theme Suite) Alexander Bornstein 1:19
2 Autobot Attack Alexander Bornstein 2:49
3 Bumblebee's Choice Alexander Bornstein 1:26
4 Quintesson Lair Alexander Bornstein 4:10
5 Escape / The Nemesis Alexander Bornstein 4:13
6 Scorponok Alexander Bornstein 2:52
7 Bot Form / No Escape Alexander Bornstein 2:20
8 How Did We Get Here / Optimus Helps Megatron Alexander Bornstein 5:13
9 Battle With Scorponok Alexander Bornstein 5:24
10 Sky Lynx Alexander Bornstein 3:20
11 Arrival Of Galvatron Alexander Bornstein 1:57
12 The Dead Universe Alexander Bornstein 4:39
13 A Future Warning Alexander Bornstein 3:59
14 Dead Universe Escape / Unicron Alexander Bornstein 3:33
15 Forgive Me Alexander Bornstein 3:35
16 Deseeus Returns / Wheeljack Rescue Alexander Bornstein 2:56
17 Fall Of The Autobots Alexander Bornstein 3:57
18 Beast Alexander Bornstein 1:44
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