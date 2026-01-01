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Kinoafisha TV Shows Top of the Lake Awards

"Top of the Lake" updates

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Golden Globes, USA 2014 Golden Globes, USA 2014
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2018 Golden Globes, USA 2018
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Winner
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Best Drama Series
Nominee
 Best Director: Fiction
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2014 Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
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