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The X Files
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Season 5 Cast of the Series The X Files (1997)
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"The X Files" cast
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David Duchovny
Gillian Anderson
Glenn Morshower
Fredric Lehne
Chad Lindberg
Susannah Hoffmann
John O'Hurley
Mitch Pileggi
Nicholas Lea
John Pyper-Ferguson
Kristin Lehman
Lili Taylor
Colleen Flynn
Richard Belzer
Richard Fitzpatrick
William B. Davis
Diana Scarwid
Brian Markinson
Sarah-Jane Redmond
Jody Racicot
Daniel von Bargen
Melinda McGraw
Luke Wilson
Garret Dillahunt
Veronica Cartwright
Colleen Winton
Emily Perkins
Laurie Holden
Kate Luyben
Charles Cioffi
Bruce Harwood
Blu Mankuma
John Apicella
Brian Leckner
Pat Skipper
William McDonald
Michael MacRae
Patrick Renna
Scott Burkholder
Katharine Isabelle
John Neville, 3rd Baron Latimer
Robert Wisden
Henri Lubatti
Tom Braidwood
Sam Anderson
Brian Thompson
David Moreland
Roger Cross
Mimi Rogers
Merrilyn Gann
Henry Beckman
George Murdock
Dean Haglund
Cynthia Preston
Brent Butt
Peter Kelamis
Darren McGavin
Anthony Rapp
Chris Owens
Cynde Harmon
Megan Leitch
Douglas Arthurs
Gerard Plunkett
Leslie Jones
Ty Olsson
Eileen Pedde
Laurie Murdoch
Steven Williams
Martin Ferrero
Alf Humphreys
John B. Lowe
Michael Shamus Wiles
John Finn
Tom Scholte
Colin Lawrence
Dmitry Chepovetsky
Kurt Evans
Peter Williams
Jason Diablo
Gordon Tipple
David Fredericks
Eric Keenleyside
Donna Yamamoto
Brenda McDonald
Ralph Alderman
Patti Allan
Patrick Keating
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