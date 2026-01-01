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The X Files
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Season 4 Cast of the Series The X Files (1996)
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"The X Files" cast
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David Duchovny
Gillian Anderson
John Finn
Paul McCrane
Tucker Smallwood
Richard Beymer
William B. Davis
Jay Acovone
Pruitt Taylor Vince
Mitch Pileggi
Rodney Rowland
Steven M. Porter
Joe Spano
Tom Noonan
Rubén Blades
Jodie Foster
Susan Lee Hoffman
Kristen Cloke
Darin Morgan
O-Lan Jones
Matthew Walker
Mike Nussbaum
David Groh
Carl Lumbly
Marjorie Lovett
Alex Bruhanski
Matthew Walker
Tom O'Brien
Scott Bellis
Christine Cavanaugh
Roy Thinnes
Michael Fairman
David Wohl
Jennifer Clement
Chris Owens
Bill Croft
Sydney Lassick
William McDonald
Michael Massee
Raymond Cruz
Laurie Holden
Nicholas Lea
Byrne Piven
Adrian G. Griffiths
Scott Hylands
Jed Rees
Chilton Crane
Bill Dow
John Neville, 3rd Baron Latimer
Brian Thompson
Rebecca Toolan
Donnelly Rhodes
Greg Thirloway
Nancy Fish
David Lovgren
Anthony Harrison
Jose Yenque
Lee de Broux
Channon Roe
Sharon Alexander
William S. Taylor
Hiro Kanagawa
Karin Konoval
Pat Skipper
Steven Williams
Jane Perry
Tom Braidwood
B.J. Harrison
Harrison Coe
Gillian Barber
Doug Abrahams
Paul Anthony McLean
Sean Campbell
Sebastian Spence
Lorena Gale
Michael Cram
Jan Rubes
Zakes Mokae
Jonathan Walker
Fred Keating
Lillian Hurst
Jillian Fargey
Jonathon Whittaker
Bruce Harwood
Paul McGillion
Fritz Weaver
Judith Maxie
Dean Haglund
Robert Moloney
Allan Gray
Andrew Airlie
Peter James Bryant
Jerry Hardin
Charles Cioffi
Michael Dobson
Danny Wattley
Malcolm Stewart
Eric Breker
Brent Stait
John Destry
Marie Stillin
Norman Armour
Laara Sadiq
Christine Willes
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