The X Files All seasons
The X-Files
16+
Production year
1993
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
Fox
Series rating
8.7
Rate
12
votes
8.6
IMDb
Write review
All seasons of "The X Files"
Season 1
24 episodes
10 September 1993 - 13 May 1994
Season 2
25 episodes
16 September 1994 - 19 May 1995
Season 3
24 episodes
22 September 1995 - 17 May 1996
Season 4
24 episodes
4 October 1996 - 18 May 1997
Season 5
20 episodes
2 November 1997 - 17 May 1998
Season 6
22 episodes
8 November 1998 - 16 May 1999
Season 7
22 episodes
7 November 1999 - 21 May 2000
Season 8
21 episodes
5 November 2000 - 20 May 2001
Season 9
20 episodes
11 November 2001 - 19 May 2002
Season 10
6 episodes
24 January 2016 - 22 February 2016
Season 11
10 episodes
3 January 2018 - 21 March 2018
