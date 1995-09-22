Menu
The X-Files 16+
Production year 1993
Country USA
Episode duration 45 minutes
8.7
8.6 IMDb
All seasons of "The X Files"
The X Files - Season 1 Season 1
24 episodes 10 September 1993 - 13 May 1994
 
The X Files - Season 2 Season 2
25 episodes 16 September 1994 - 19 May 1995
 
The X Files - Season 3 Season 3
24 episodes 22 September 1995 - 17 May 1996
 
The X Files - Season 4 Season 4
24 episodes 4 October 1996 - 18 May 1997
 
The X Files - Season 5 Season 5
20 episodes 2 November 1997 - 17 May 1998
 
The X Files - Season 6 Season 6
22 episodes 8 November 1998 - 16 May 1999
 
The X Files - Season 7 Season 7
22 episodes 7 November 1999 - 21 May 2000
 
The X Files - Season 8 Season 8
21 episodes 5 November 2000 - 20 May 2001
 
The X Files - Season 9 Season 9
20 episodes 11 November 2001 - 19 May 2002
 
The X Files - Season 10 Season 10
6 episodes 24 January 2016 - 22 February 2016
 
The X Files - Season 11 Season 11
10 episodes 3 January 2018 - 21 March 2018
 
