Статьи о сериале «The X Files»
Эдакий кроссовер «Игры престолов» и «Секретных материалов»: Скалли могла оказаться в Вестеросе — но актриса дала заднюю
Может, сериал получился бы совсем другим.
18 August 2025 19:05
Захотелось поностальгировать: топ-5 лучших зарубежных ситкомов из 90-х, которые никогда не выйдут из моды
Каждый из них самые преданные фанаты наверняка пересматривали десятки раз, а сами шоу при этом становились только лучше.
1 comment
27 June 2025 18:36
«Секретные материалы» получили неожиданный апдейт спустя 30 лет после выхода
Научно-фантастическая классика может получить современную версию — и, возможно, все с той же звездой в одной из ролей.
19 April 2025 08:27
Сценарий этого культового ужастика писался для одной из серий «Секретных материалов»
К счастью, создатели смогли развернуться в полнометражном фильме.
1 comment
2 January 2025 12:19
