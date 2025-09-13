Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
The Wire
Articles
Статьи о сериале «The Wire»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Quotes
Статьи о сериале «The Wire»
All info
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список
С каждым рискуете пропасть на неделю.
6 comments
13 September 2025 13:17
Лучший сериал в истории едва не умер в зародыше: почему «Прослушку» пытались закрыть после каждого сезона
Слишком реалистичная криминальная драма вставала поперек горла ТВ-боссам.
Write review
23 March 2025 16:33
Этот малоизвестный в России сериал превосходит «Во все тяжкие» и «Наследников»: «Прослушка» — лучшая драма в истории ТВ
Почему проект называет культовым даже один из президентов США, хотя в СНГ он не обрел подобного статуса.
9 comments
22 March 2025 17:38
«Игра престолов» не вошла в топ-10 сериалов HBO: уступает роскошным драмам и 1 комедии
Неожиданный результат показали исследования зарубежных авторитетных журналов.
Write review
19 March 2025 11:50
Лучшее из лучшего: 5 сериалов, рейтинг которых выше, чем все, что вы смотрели до этого
Хайповые шоу уже не потеснят бессмертную классику.
Write review
15 December 2024 08:27
Этот сериал обошел «Шерлока» и «Очень странные дела»: криминальный эпос рекомендуют 91% зрителей
Входит в топ-250 лучших кинолент за все время.
Write review
15 August 2024 16:45
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree