|Title
|Artist
|Time
|1
|Aloha!
|Cristobal Tapia De Veer
|1:19
|2
|Pineapple Suite
|Cristobal Tapia De Veer
|2:37
|3
|Jungle Fever
|Cristobal Tapia De Veer
|0:28
|4
|Rejuvenated
|Cristobal Tapia De Veer
|0:56
|5
|Pool Walk
|Cristobal Tapia De Veer
|1:15
|6
|Dinner
|Cristobal Tapia De Veer
|3:58
|7
|Courtship
|Cristobal Tapia De Veer
|1:20
|8
|Special Chosen Baby Child
|Cristobal Tapia De Veer
|1:16
|9
|Honeymoon
|Cristobal Tapia De Veer
|5:09
|10
|Ocean Call
|Cristobal Tapia De Veer
|1:08
|11
|Wtf!
|Cristobal Tapia De Veer
|0:34
|12
|Sabotage
|Cristobal Tapia De Veer
|3:28
|13
|Decadence
|Cristobal Tapia De Veer
|2:02
|14
|Ashes
|Cristobal Tapia De Veer
|1:26
|15
|Welcome to America
|Cristobal Tapia De Veer
|1:01
|16
|Drugs
|Cristobal Tapia De Veer
|1:09
|17
|Waves
|Cristobal Tapia De Veer
|0:52
|18
|Manchild
|Cristobal Tapia De Veer
|2:14
|19
|Human Remains
|Cristobal Tapia De Veer
|2:18
|20
|Wake Up!
|Cristobal Tapia De Veer
|3:22
|21
|Meds
|Cristobal Tapia De Veer
|1:52
|22
|Mahalo
|Cristobal Tapia De Veer
|1:06
|23
|Finally Jesus!
|Cristobal Tapia De Veer
|4:46
|24
|A Way Out
|Cristobal Tapia De Veer
|2:03
|25
|Fuck This Place!
|Cristobal Tapia De Veer
|2:26
|26
|A Mistake & the Ocean
|Cristobal Tapia De Veer
|5:50
|27
|Sea Turtle Song
|Cristobal Tapia De Veer
|1:44
|28
|I Want to Live
|Cristobal Tapia De Veer
|5:10