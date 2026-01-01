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Kinoafisha TV Shows The White Lotus Soundtrack

Soundtrack from "The White Lotus"

Music from "The White Lotus" All info
The White Lotus (Soundtrack from the HBO® Original Limited Series)
The White Lotus (Soundtrack from the HBO® Original Limited Series) 28 tracks. Cristobal Tapia De Veer
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Title Artist Time
1 Aloha! Cristobal Tapia De Veer 1:19
2 Pineapple Suite Cristobal Tapia De Veer 2:37
3 Jungle Fever Cristobal Tapia De Veer 0:28
4 Rejuvenated Cristobal Tapia De Veer 0:56
5 Pool Walk Cristobal Tapia De Veer 1:15
6 Dinner Cristobal Tapia De Veer 3:58
7 Courtship Cristobal Tapia De Veer 1:20
8 Special Chosen Baby Child Cristobal Tapia De Veer 1:16
9 Honeymoon Cristobal Tapia De Veer 5:09
10 Ocean Call Cristobal Tapia De Veer 1:08
11 Wtf! Cristobal Tapia De Veer 0:34
12 Sabotage Cristobal Tapia De Veer 3:28
13 Decadence Cristobal Tapia De Veer 2:02
14 Ashes Cristobal Tapia De Veer 1:26
15 Welcome to America Cristobal Tapia De Veer 1:01
16 Drugs Cristobal Tapia De Veer 1:09
17 Waves Cristobal Tapia De Veer 0:52
18 Manchild Cristobal Tapia De Veer 2:14
19 Human Remains Cristobal Tapia De Veer 2:18
20 Wake Up! Cristobal Tapia De Veer 3:22
21 Meds Cristobal Tapia De Veer 1:52
22 Mahalo Cristobal Tapia De Veer 1:06
23 Finally Jesus! Cristobal Tapia De Veer 4:46
24 A Way Out Cristobal Tapia De Veer 2:03
25 Fuck This Place! Cristobal Tapia De Veer 2:26
26 A Mistake & the Ocean Cristobal Tapia De Veer 5:50
27 Sea Turtle Song Cristobal Tapia De Veer 1:44
28 I Want to Live Cristobal Tapia De Veer 5:10
Listen to songs from "The White Lotus" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The White Lotus" in different languages are free for listening online.
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