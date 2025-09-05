Menu
Статьи о сериале «The White Lotus»
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг Могут вернуться и старые герои.
5 September 2025 14:50
Патрику Шварценеггеру так и не дали номинацию на «Эмми» за «Белый лотос» — фанаты не сильно расстроились
Патрику Шварценеггеру так и не дали номинацию на «Эмми» за «Белый лотос» — фанаты не сильно расстроились Актер покорил сердца миллионов зрителей, но точно не голосующих на «Эмми».
19 July 2025 22:20
Точно нужно смотреть: сериалы с самым большим количеством номинаций на «Эмми» в 2025 году
Точно нужно смотреть: сериалы с самым большим количеством номинаций на «Эмми» в 2025 году Без шокирующих поворотов во время объявления номинантов тоже не обошлось, но у поклонников этих шоу точно есть повод праздновать.
16 July 2025 17:38
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл все еще получает чеки за фильм 1989 года (хотя он в нем никогда не снимался) Актеру досталась всего одна строчка, но и ее в итоге вырезали.
28 June 2025 21:00
«Это элитная бесконтрольность»: психолог объяснил, почему «Белый лотос» показывает богачей злодеями — это не просто клише
«Это элитная бесконтрольность»: психолог объяснил, почему «Белый лотос» показывает богачей злодеями — это не просто клише И это отнюдь не значит, что люди со скромным доходом — «белые и пушистые».
26 April 2025 12:19
Кадр из фильма «Дроп»
Всего $20 млн: этот триллер со звездой «Белого лотоса» провалился в прокате — но критики хвалят, сравнивая с Хичкоком и Спилбергом Несмотря на слабую кассу и средний рейтинг, у киноленты немало преимуществ.
24 April 2025 18:07
Литры слез и капли яда: что осталось за кулисами «Белого лотоса» — один из актеров слишком вжился в роль и чудом не погиб
Литры слез и капли яда: что осталось за кулисами «Белого лотоса» — один из актеров слишком вжился в роль и чудом не погиб Артист не захотел выходить из образа пьяного гуляки и едва не поплатился за это.
22 April 2025 07:00
Кадр из сериала «Белый лотос»
Скандал растет: композитор «Белого лотоса» раскрыл больше неприятных подробностей о работе над сериалом Теперь шансы услышать уже ставшей хитовой музыкальную заставку сериала и вовсе нулевые.
12 April 2025 21:00
6.2 млн зрителей за день: лишь один эпизод «Белого лотоса» достиг такой цифры — теперь он самый просматриваемый в сериале
6.2 млн зрителей за день: лишь один эпизод «Белого лотоса» достиг такой цифры — теперь он самый просматриваемый в сериале На успех повлияло сразу несколько факторов.
10 April 2025 12:19
Кадр из сериала «Белый лотос»
Понравился Фабиан из «Белого лотоса»? Обязательно посмотрите эту шокирующую военную драму 2023 года Безобидный менеджер отеля за пару лет до «Белого лотоса» сыграл одну из самых ужасающих ролей в кино последнего времени.
5 April 2025 07:00
Кадр из сериала «Белый лотос»
Все еще хуже, чем мы думали: в новом трейлере «Белого лотоса» намекнули на то, чем закончится третий сезон В новой экзотической части хитового шоу трагедия может приобрести еще большие масштабы, чем в предыдущих.
2 April 2025 13:46
«Белый лотос» начал увядать: 3 сезон совсем не так хорош, как предыдущие — 5 главных претензий после первых серий
«Белый лотос» начал увядать: 3 сезон совсем не так хорош, как предыдущие — 5 главных претензий после первых серий Логика вышла из чата и возвращаться, похоже, не планирует.
27 March 2025 12:48
Массажистка, беглый олигарх и убийство в Сочи: ИИ придумал сюжет 4 сезона «Белого лотоса»
Массажистка, беглый олигарх и убийство в Сочи: ИИ придумал сюжет 4 сезона «Белого лотоса» Такой сериал мог бы стать хитом не только на HBO, но и в России.
14 March 2025 14:15
«Туда реально стали ездить»: эксперт по туризму назвал 2 локации, прославившиеся из-за кино — вовсе не Гавайи «Белого лотоса»
«Туда реально стали ездить»: эксперт по туризму назвал 2 локации, прославившиеся из-за кино — вовсе не Гавайи «Белого лотоса» И даже не Новая Зеландия, чьими пейзажами изобилует «Властелин колец».
28 February 2025 10:23
Кадр из сериала «Белый лотос»
С миллионерами, райскими видами и без убийств: сколько стоит снять отель из 3 сезона «Белого лотоса» Юрий Колокольников снимался в невероятно красивых условиях.
23 February 2025 11:21
Посмотрел 2 сезона «Белого лотоса», чтобы вам не пришлось: кому этот сериал точно понравится, а кому — наоборот? (Наша рецензия)
Посмотрел 2 сезона «Белого лотоса», чтобы вам не пришлось: кому этот сериал точно понравится, а кому — наоборот? (Наша рецензия) Проект по-своему парадоксальный, его очень трудно кому-либо рекомендовать. Но мы попытаемся.
6 February 2025 17:38
Устали ждать 3 сезон «Белого лотоса»? Нашли 5 отличных сатирических сериалов на замену
Устали ждать 3 сезон «Белого лотоса»? Нашли 5 отличных сатирических сериалов на замену Черный юмор, щепотка драмы и остросоциальная сатира — вам точно придется по душе.
6 February 2025 11:50
В конце года зрители увидели Серебрякова в постапокалиптичном боевике Макса Шишкина
Юрий Колокольников снимется в 3 сезоне популярнейшего «Белого лотоса»: сюжет и дата премьеры уже известны Ждать релиза осталось всего-ничего.
28 January 2025 19:05
Пластика, зависимости и новая жизнь: как изменились актеры из «Американского пирога» за 25 лет
Пластика, зависимости и новая жизнь: как изменились актеры из «Американского пирога» за 25 лет Некоторые закончили карьеру, а другие — вновь получили виток популярности.
6 September 2024 10:20
