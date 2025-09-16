Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
The Walking Dead
Статьи о сериале «The Walking Dead»
Создатели молчат, фанаты спорят: связь между «Во все тяжкие» и «Ходячими» отрицать все сложнее — этот твист переворачивает сюжет
Давно пора их объединить в одну вселенную.
16 September 2025 13:17
Начал жить заново после инцидента на мосту: что случилось с Риком из «Ходячих мертвецов»?
В мире постапокалипсиса герой хлебнул горя сполна.
11 September 2025 21:00
«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры
Их можно понять — когда работа не в радость.
15 August 2025 12:19
Смерть Лори — одна из самых драматичных и «рыдательных» в «Ходячих мертвецах»: но в оригинальном комиксе она погибла ещё ужаснее
А ведь казалось, что мрачнее быть не может.
17 June 2025 16:40
Последний — даже не самый худший! Все сезоны «Ходячих мертвецов» по рейтингу — от «шедевр» до «ну когда ж это кончится?»
Даже если не все получилось, сериал оставил след — пусть и окровавленный.
3 comments
11 May 2025 10:52
6 серий вместо кинотрилогии: ни один фильм по «Ходячим мертвецам» так и не увидел свет, а виной всему — смертельно опасный вирус
Речь о реальном недуге, а не о вымышленной зомби-болячке.
2 comments
29 April 2025 07:00
«Одних из нас» здесь не будет: 3 сериала, похожих на «Ходячих мертвецов» — есть даже дорама от Netflix
Зайдет и любителям ужасов, и сторонникам комедий.
23 April 2025 19:05
«Мой хороший друг»: этот герой «Ходячих мертвецов» списан с реального человека — и без него погибли бы все
Персонаж появился под конец шоу, но его значимость сложно переоценить.
1 comment
20 April 2025 23:26
«Ходячие мертвецы» по порядку: чтобы посмотреть все, придется залипнуть у зомбо-ящика
Путеводитель по огромной вселенной с десятками героев и спин-оффами.
2 comments
26 March 2025 19:05
Фанаты ненавидят сериал за эту глупость: как умер Карл из «Ходячих мертвецов»
В комиксах все было иначе.
17 February 2025 11:50
«Ходячие» не годятся «Эпидемии» в подметки: чтоб убедиться, нужно досмотреть сериал с Борисовым до самого конца
И там, и там — загадочные зараженные, шокирующие твисты, жестокие смерти. Но кое в чем российское шоу все-таки выигрывает.
4 comments
14 January 2025 14:44
