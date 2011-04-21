Season 1
13 episodes
21 April 2011 - 29 June 2011
Season 2
21 episodes
5 February 2012 - 8 May 2012
Season 3
32 episodes
10 September 2012 - 18 December 2012
Season 4
28 episodes
25 March 2013 - 18 June 2013
Season 5
27 episodes
23 September 2013 - 17 December 2013
Season 6
26 episodes
24 February 2014 - 20 May 2014
Season 7
27 episodes
22 September 2014 - 16 December 2014
Season 8
30 episodes
23 February 2015 - 19 May 2015
Season 9
28 episodes
21 September 2015 - 15 December 2015
Season 10
28 episodes
29 February 2016 - 24 May 2016
Season 11
26 episodes
21 August 2016 - 13 December 2016
Season 12
28 episodes
27 February 2017 - 23 May 2017
Season 13
28 episodes
25 September 2017 - 19 December 2017
Season 14
29 episodes
26 February 2018 - 22 May 2018
Season 15
27 episodes
24 September 2018 - 18 December 2018
Season 16
23 episodes
25 February 2019 - 21 May 2019
Season 17
27 episodes
23 September 2019 - 17 December 2019
Season 18
18 episodes
24 February 2020 - 19 May 2020
Season 19
18 episodes
19 October 2020 - 15 December 2020
Season 20
18 episodes
1 March 2021 - 25 May 2021
Season 21
26 episodes
20 September 2021 - 14 December 2021
Season 22
26 episodes
19 September 2022 - 13 December 2022
Season 23
19 episodes
6 March 2023 - 23 May 2023
Season 24
34 episodes
25 September 2023 - 19 December 2023
Season 25
22 episodes
26 February 2024 - 21 May 2024
Season 26
22 episodes
23 September 2024 - 10 December 2024
Season 27
23 episodes
3 February 2025 - 20 May 2025
Season 28
19 episodes
22 September 2025 - 16 December 2025