The Voice poster
The Voice
Production year 2011
Country USA
Episode duration 2 hours 0 minute
8.5
6.5 IMDb
All seasons of "The Voice"
The Voice - Season 1 Season 1
13 episodes 21 April 2011 - 29 June 2011
The Voice - Season 2 Season 2
21 episodes 5 February 2012 - 8 May 2012
The Voice - Season 3 Season 3
32 episodes 10 September 2012 - 18 December 2012
The Voice - Season 4 Season 4
28 episodes 25 March 2013 - 18 June 2013
The Voice - Season 5 Season 5
27 episodes 23 September 2013 - 17 December 2013
The Voice - Season 6 Season 6
26 episodes 24 February 2014 - 20 May 2014
The Voice - Season 7 Season 7
27 episodes 22 September 2014 - 16 December 2014
The Voice - Season 8 Season 8
30 episodes 23 February 2015 - 19 May 2015
The Voice - Season 9 Season 9
28 episodes 21 September 2015 - 15 December 2015
The Voice - Season 10 Season 10
28 episodes 29 February 2016 - 24 May 2016
The Voice - Season 11 Season 11
26 episodes 21 August 2016 - 13 December 2016
The Voice - Season 12 Season 12
28 episodes 27 February 2017 - 23 May 2017
The Voice - Season 13 Season 13
28 episodes 25 September 2017 - 19 December 2017
The Voice - Season 14 Season 14
29 episodes 26 February 2018 - 22 May 2018
The Voice - Season 15 Season 15
27 episodes 24 September 2018 - 18 December 2018
The Voice - Season 16 Season 16
23 episodes 25 February 2019 - 21 May 2019
The Voice - Season 17 Season 17
27 episodes 23 September 2019 - 17 December 2019
The Voice - Season 18 Season 18
18 episodes 24 February 2020 - 19 May 2020
The Voice - Season 19 Season 19
18 episodes 19 October 2020 - 15 December 2020
The Voice - Season 20 Season 20
18 episodes 1 March 2021 - 25 May 2021
The Voice - Season 21 Season 21
26 episodes 20 September 2021 - 14 December 2021
The Voice - Season 22 Season 22
26 episodes 19 September 2022 - 13 December 2022
The Voice - Season 23 Season 23
19 episodes 6 March 2023 - 23 May 2023
The Voice - Season 24 Season 24
34 episodes 25 September 2023 - 19 December 2023
The Voice - Season 25 Season 25
22 episodes 26 February 2024 - 21 May 2024
The Voice - Season 26 Season 26
22 episodes 23 September 2024 - 10 December 2024
 
The Voice - Season 27 Season 27
23 episodes 3 February 2025 - 20 May 2025
 
The Voice - Season 28 Season 28
19 episodes 22 September 2025 - 16 December 2025
 
Season 29
TBA
 
