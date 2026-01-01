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The Vampire Diaries
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Season 8 Cast of the Series The Vampire Diaries (2016)
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"The Vampire Diaries" cast
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Paul Wesley
Stefan Salvatore
Ian Somerhalder
Damon Salvatore
Katerina Graham
Bonnie Bennett
Candice King
Zach Roerig
Matt Donovan
Zach Roerig
Matthew Davies
Alaric Saltzman
Michael Malarkey
Wolé Parks
Chris Wood
Michael Trevino
Tyler Lockwood
Kristen Gutoskie
Nathalie Kelley
Joel Gretsch
Kayla Ewell
Vicki Donovan
Marguerite MacIntyre
Melinda Clarke
Allison Scagliotti
Sammi Hanratty
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