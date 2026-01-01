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Kinoafisha TV Shows The Vampire Diaries Seasons Season 8 Cast and roles

Season 8 Cast of the Series The Vampire Diaries (2016)

"The Vampire Diaries" cast All info
Paul Wesley
Paul Wesley
Stefan Salvatore Ian Somerhalder
Ian Somerhalder
Damon Salvatore Katerina Graham
Katerina Graham
Bonnie Bennett
Candice King
Zach Roerig
Zach Roerig
Matt Donovan Zach Roerig
Zach Roerig
Matthew Davies
Matthew Davies
Alaric Saltzman Michael Malarkey
Michael Malarkey
Wolé Parks
Chris Wood
Chris Wood
Michael Trevino
Michael Trevino
Tyler Lockwood
Kristen Gutoskie
Nathalie Kelley
Joel Gretsch
Kayla Ewell
Vicki Donovan
Marguerite MacIntyre
Melinda Clarke
Allison Scagliotti
Sammi Hanratty
Sammi Hanratty
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