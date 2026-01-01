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Kinoafisha TV Shows The Vampire Diaries Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series The Vampire Diaries (2009)

"The Vampire Diaries" cast All info
Nina Dobrev
Nina Dobrev
Elena Gilbert Nina Dobrev
Nina Dobrev
Paul Wesley
Paul Wesley
Stefan Salvatore Ian Somerhalder
Ian Somerhalder
Damon Salvatore Steven R. McQueen
Steven R. McQueen
Jeremy Gilbert Sara Canning
Sara Canning
Jenna Sommers Katerina Graham
Katerina Graham
Bonnie Bennett
Candice King
Zach Roerig
Zach Roerig
Matt Donovan
Kayla Ewell
Vicki Donovan
Michael Trevino
Michael Trevino
Tyler Lockwood Matthew Davies
Matthew Davies
Alaric Saltzman
Benjamin Ayres
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