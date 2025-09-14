Menu
«Это было самым обидным»: теперь понятно, почему Добрев ушла из «Дневников вампира» — смотрела на Сомерхолдера и завидовала
Сценаристы выкручивались, как могли.
Write review
14 September 2025 09:54
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
Команда долго не раздумывала.
Write review
12 September 2025 16:40
А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних»
Главный герой получился не самым сообразительным.
4 comments
20 August 2025 07:29
Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй»
До премьеры новых эпизодов остается еще месяц, так что список точно пригодится.
Write review
9 August 2025 08:56
Без «Древних» и «Настоящей крови», но с бессмертной любовью и сотнями убитых: 5 сериалов с духом «Дневников вампира»
Нетипичная подборка для тех, кто хочет вернуться в Мистик Фоллс, но засмотрел проект до дыр.
Write review
27 May 2025 18:36
Самый опасный вампир и главная сплетница Мистик Фоллс: в какой серии «Дневников вампира» Клаус закрутил с Кэролайн
Не могли быть вместе, но все равно пытались.
Write review
11 April 2025 10:52
Сальваторе ногу сломит: как смотреть «Дневники вампиров» и спин-оффы, чтобы окончательно не запутаться
Поделились подробным гайдом для тех, кто хочет окунуться в мистическую жизнь маленького городка.
2 comments
10 April 2025 07:58
До встречи на том свете, Стефан: чем закончились многострадальные «Дневники вампира»
За восемь сезонов герои успели рассориться, примириться и поубивать сотню-другую оппонентов.
3 comments
8 April 2025 08:27
