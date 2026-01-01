|Title
|Artist
|Time
|1
|Dream a Little Dream
|Николь Кидман / Wilbur Schwandt
|3:43
|2
|Elena Alves
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|2:36
|3
|Awakening
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|2:07
|4
|Grace Is Lost
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|2:19
|5
|Basic Premise
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|1:38
|6
|The Perfume
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|1:16
|7
|On the Way to Prison
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|2:52
|8
|Circle of Silence
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|1:37
|9
|No Guilt, No Remorse
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|1:32
|10
|To Clear My Name
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|2:47
|11
|The Chase
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|2:19
|12
|You Shouldn't Be There
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|1:50
|13
|Chins Up, Eyes Down
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|2:03
|14
|To Our Own Doom
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|1:45
|15
|Behind the Window
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|1:41
|16
|The End
|Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine
|3:41