The Umbrella Academy (Deluxe Edition) [Original Series Soundtrack] 17 tracks. Jeff Russo, Emmy Raver-Lampman, Mary J. Blige Listen The Umbrella Academy, Season 2 (Music from the Netflix Original Series) 15 tracks. Jeff Russo, Perrine Virgile Listen

Title Artist Time 1 Russia 1989 Jeff Russo 1:22 2 Sudden Birth Jeff Russo 1:36 3 Hazel and Cha-Cha Jeff Russo 1:39 4 The Umbrella Academy Jeff Russo 5:18 5 Homecoming Jeff Russo 1:51 6 Klaus Jeff Russo 2:22 7 Hazel and Agnes Jeff Russo 2:02 8 Goodbye Delores Jeff Russo 1:47 9 The Day That Wasn’t Jeff Russo 3:24 10 Vanya Locked Up Jeff Russo 6:11 11 Vanya's Orchestra Jeff Russo 1:48 12 Vanya's Orchestra II Jeff Russo 1:12 13 Apocalypse Jeff Russo 6:28 14 Dancing Jeff Russo 2:41 15 Vanya Jeff Russo 3:11 16 Stormy Weather Emmy Raver-Lampman 3:24 17 Stay With Me Mary J. Blige 3:26

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