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Kinoafisha TV Shows The Umbrella Academy Soundtrack

Soundtrack from "The Umbrella Academy"

Music from "The Umbrella Academy" All info
The Umbrella Academy (Deluxe Edition) [Original Series Soundtrack]
The Umbrella Academy (Deluxe Edition) [Original Series Soundtrack] 17 tracks. Jeff Russo, Emmy Raver-Lampman, Mary J. Blige
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The Umbrella Academy, Season 2 (Music from the Netflix Original Series)
The Umbrella Academy, Season 2 (Music from the Netflix Original Series) 15 tracks. Jeff Russo, Perrine Virgile
Listen
Title Artist Time
1 Russia 1989 Jeff Russo 1:22
2 Sudden Birth Jeff Russo 1:36
3 Hazel and Cha-Cha Jeff Russo 1:39
4 The Umbrella Academy Jeff Russo 5:18
5 Homecoming Jeff Russo 1:51
6 Klaus Jeff Russo 2:22
7 Hazel and Agnes Jeff Russo 2:02
8 Goodbye Delores Jeff Russo 1:47
9 The Day That Wasn’t Jeff Russo 3:24
10 Vanya Locked Up Jeff Russo 6:11
11 Vanya's Orchestra Jeff Russo 1:48
12 Vanya's Orchestra II Jeff Russo 1:12
13 Apocalypse Jeff Russo 6:28
14 Dancing Jeff Russo 2:41
15 Vanya Jeff Russo 3:11
16 Stormy Weather Emmy Raver-Lampman 3:24
17 Stay With Me Mary J. Blige 3:26
Listen to songs from "The Umbrella Academy" (2019) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Umbrella Academy" in different languages are free for listening online.
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