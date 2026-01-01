|Title
|Artist
|Time
|1
|Russia 1989
|Jeff Russo
|1:22
|2
|Sudden Birth
|Jeff Russo
|1:36
|3
|Hazel and Cha-Cha
|Jeff Russo
|1:39
|4
|The Umbrella Academy
|Jeff Russo
|5:18
|5
|Homecoming
|Jeff Russo
|1:51
|6
|Klaus
|Jeff Russo
|2:22
|7
|Hazel and Agnes
|Jeff Russo
|2:02
|8
|Goodbye Delores
|Jeff Russo
|1:47
|9
|The Day That Wasn’t
|Jeff Russo
|3:24
|10
|Vanya Locked Up
|Jeff Russo
|6:11
|11
|Vanya's Orchestra
|Jeff Russo
|1:48
|12
|Vanya's Orchestra II
|Jeff Russo
|1:12
|13
|Apocalypse
|Jeff Russo
|6:28
|14
|Dancing
|Jeff Russo
|2:41
|15
|Vanya
|Jeff Russo
|3:11
|16
|Stormy Weather
|Emmy Raver-Lampman
|3:24
|17
|Stay With Me
|Mary J. Blige
|3:26