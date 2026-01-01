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Golden Globes, USA 2009
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2008
Best Television Series - Drama
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Winner
Outstanding Cinematography for a One Hour Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Cinematography for a One Hour Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Original Main Title Theme Music
Winner
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
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