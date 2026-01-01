Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows The Tudors Awards

"The Tudors" updates

All info
Golden Globes, USA 2009 Golden Globes, USA 2009
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2008 Golden Globes, USA 2008
Best Television Series - Drama
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Winner
Outstanding Cinematography for a One Hour Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Cinematography for a One Hour Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Original Main Title Theme Music
Winner
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more