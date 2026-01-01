|1
|Prologue
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|2:28
|2
|The Spanish Princess
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|0:52
|3
|The Hopes of Spain
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|1:44
|4
|Arrival in Plymouth
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|2:03
|5
|Stourton House
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|2:36
|6
|Catherine and Harry
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|2:57
|7
|The Tudors
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|2:45
|8
|Is She Going to Die
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|2:38
|9
|Aunt Maggie
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|1:53
|10
|The Golden Chamber
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|2:37
|11
|For the Love of England
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|1:40
|12
|Queen Joanna of Castile
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|2:31
|13
|I Shared My Heart
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|2:06
|14
|Sir Richard Pole
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|1:24
|15
|Listen to My Heart
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|2:43
|16
|War of the Roses
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|3:57
|17
|The Compass
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|1:52
|18
|Whore House
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|2:08
|19
|The Time Is Now
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|2:37
|20
|Born to Love You
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|1:34
|21
|The Sweat
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|1:37
|22
|England
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|1:17
|23
|One Love
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|4:29
|24
|A New Plan
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|4:02
|25
|Take My Soul
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|1:29
|26
|Remember Where You Came From
|Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim
|4:07