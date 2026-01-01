Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows The Spanish Princess Soundtrack

Soundtrack from "The Spanish Princess"

Music from "The Spanish Princess" All info
The Spanish Princess, Season 1 (Original Score)
The Spanish Princess, Season 1 (Original Score) 26 tracks. Chris Egan, Samuel Sim
Listen
Title Artist Time
1 Prologue Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 2:28
2 The Spanish Princess Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 0:52
3 The Hopes of Spain Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 1:44
4 Arrival in Plymouth Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 2:03
5 Stourton House Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 2:36
6 Catherine and Harry Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 2:57
7 The Tudors Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 2:45
8 Is She Going to Die Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 2:38
9 Aunt Maggie Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 1:53
10 The Golden Chamber Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 2:37
11 For the Love of England Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 1:40
12 Queen Joanna of Castile Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 2:31
13 I Shared My Heart Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 2:06
14 Sir Richard Pole Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 1:24
15 Listen to My Heart Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 2:43
16 War of the Roses Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 3:57
17 The Compass Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 1:52
18 Whore House Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 2:08
19 The Time Is Now Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 2:37
20 Born to Love You Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 1:34
21 The Sweat Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 1:37
22 England Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 1:17
23 One Love Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 4:29
24 A New Plan Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 4:02
25 Take My Soul Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 1:29
26 Remember Where You Came From Chris Egan, Samuel Sim / Samuel Sim 4:07
Listen to songs from "The Spanish Princess" (2019) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Spanish Princess" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more