Filming Locations: The Sopranos
- East Brunswick, New Jersey, USA
- Yonkers, New York, USA
- Paramus, New Jersey, USA
- New York City, New York, USA
- Garfield, New Jersey, USA
- Lodi, New Jersey, USA
- Matarazzo Farm - 216 Mountain Avenue, North Caldwell, New Jersey, USA
- Bloomfield, New Jersey, USA
- Wayne, New Jersey, USA
- Newburgh, New York, USA
- Nutley, New Jersey, USA
- Clifton, New Jersey, USA
- North Arlington, New Jersey, USA
- Newark, New Jersey, USA
- East Rutherford, New Jersey, USA
- North Bergen, New Jersey, USA
- Pulaski Skyway, New Jersey, USA
- Secaucus, New Jersey, USA
- West Orange, New Jersey, USA
- Ridgewood, Queens, New York City, New York, USA
- Fort Lee, New Jersey, USA
- Lyndhurst, New Jersey, USA
- Passaic, New Jersey, USA
- Harrison, New Jersey, USA