Kinoafisha TV Shows The Sopranos Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Sopranos

  • East Brunswick, New Jersey, USA
  • Yonkers, New York, USA
  • Paramus, New Jersey, USA
  • New York City, New York, USA
  • Garfield, New Jersey, USA
  • Lodi, New Jersey, USA
  • Matarazzo Farm - 216 Mountain Avenue, North Caldwell, New Jersey, USA
  • Bloomfield, New Jersey, USA
  • Wayne, New Jersey, USA
  • Newburgh, New York, USA
  • Nutley, New Jersey, USA
  • Clifton, New Jersey, USA
  • North Arlington, New Jersey, USA
  • Newark, New Jersey, USA
  • East Rutherford, New Jersey, USA
  • North Bergen, New Jersey, USA
  • Pulaski Skyway, New Jersey, USA
  • Secaucus, New Jersey, USA
  • West Orange, New Jersey, USA
  • Ridgewood, Queens, New York City, New York, USA
  • Fort Lee, New Jersey, USA
  • Lyndhurst, New Jersey, USA
  • Passaic, New Jersey, USA
  • Harrison, New Jersey, USA

Iconic scenes & Locations

Bada Bing Club
Satin Dolls - 230 State Route 17 S., Lodi, New Jersey, USA
Tony Soprano's house
North Caldwell, New Jersey, USA
opening credits
Lincoln Tunnel, New York City, New York, USA
Satriales Pork Store
Kearny, New Jersey, USA
Brownstone Wedding Center
Paterson, New Jersey, USA
Season 5
Belleville, New Jersey, USA
Studio
Silvercup Studios - 4222 22nd Street, Long Island City, Queens, New York City, New York, USA
opening credits
New Jersey Turnpike, Jersey City, New Jersey, USA
Livia Soprano's House
Verona, New Jersey, USA
Upscale restaurant where Carmela takes Livia for brunch
The Manor - 111 Prospect Avenue, West Orange, New Jersey, USA
Harsimus Cemetery burial scene
Jersey City, New Jersey, USA
Numerous Beach Scenes
Atlantic Beach, Long Island, New York, USA
Phil Leotardo's House
290 Grafton Avenue, Newark, New Jersey, USA
Filming Dates

  • August 1997 - March 2007
